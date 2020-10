“Neem zeker bidon voor Julian”, unieke docu toont hoe Alaphilippe zijn gele trui verloor

Deceuninck - Quick-Step lanceert vrijdag een nieuwe aflevering van de docuserie ‘Wolfpack Insider’. Een kleine drie weken na de Tour de France biedt de wielerploeg een unieke inkijk achter de schermen van het grootste circus in de wielerwereld. We krijgen te zien hoe Julian Alaphilipe de gele trui verliest en hoe Sam Bennett het groen wint. Drie straffe momenten uit de docu.

Bekijk hier alvast de trailer:

De bidon van Alaphilippe

“Franck staat op de top van de klim. Jullie zien hem over vier kilometer. Zorg dat er ook iemand een bidon aanneemt voor Julian. Kom niet naar achter, blijf goed voorin en neem zeker een bidon voor Julian.” Met deze woorden zorgt ploegleider Tom Steels er onrechtstreeks voor dat Julian Alaphilippe de gele trui verliest in rit vijf van de Tour. De instructies van Steels vanuit de volgwagen zijn duidelijk. Alleen weet niemand op dat moment dat Franck – Alaphilippe, neef van – binnen de twintig kilometer van de finish staat. Alaphilippe neemt zelf de bidon aan, krijgt een tijdsstraf en verliest zijn gele trui. We zien in de film hoe het er in rit 5 aan toeging vanuit de volgwagen. Wat opvalt in de documentaire is hoe rustig Alaphilippe er zelf bij blijft.

Op dezelfde dag krijgt Sam Bennett de groene trui. “Ik wilde heel graag vroeg in de Tour die trui, want ik wilde ook graag die coole foto van mij en Julian in groen en geel.” De foto kwam er, maar wat later moest Alaphilippe zijn gele trui dus afgeven.

De tranen van Bennett

“Ik heb het gevoel dat ik de jongens heb teleurgesteld.” Na de eerste rustdag wacht sprinter Sam Bennett nog steeds op zijn eerste zege. De Ier wordt zenuwachtig, voelt de druk toenemen. “De kansen slinken”, zegt hij voor rit tien. Maar dan is het prijs. Hij sprint naar de zege en in de documentaire zien we wat voor een emotioneel moment dit is voor de Ier. Hij barst meermaals in tranen uit. Bij een interview, onderweg naar de bus, in de kleedkamer,...

Maar het meest ontroerende moment is wanneer Bennett op de massagetafel ligt en naar zijn vrouw belt. Uit het gesprek voel je dat hij twijfelde aan zichzelf, dat hij het gevoel had dat de ploeg aan hem twijfelde… “De jongens hebben nu meer vertrouwen in mij”, zegt hij in dat telefoongesprek. “Het heeft me zo lang gekost om hier te geraken. Hoeveel jaar heb ik niet in het buitenland gewoond om deze kans te kunnen krijgen…”

De Champs-Elysées

“All right? One more time.” Met die woorden stuurt Tom Steels The Wolfpack het veld in voor de laatste rit naar Parijs. In de tussensprint voor Sagan eindigen en de groene trui is binnen voor Sam Bennett. Maar het wordt zoveel meer. Winnen op de Champs-Elysées in het groen. Het ultieme voor een sprinter. En zelfs dan, in volle vreugde, blijft de Ier nederig. “Bedankt voor de kans”, is het eerste wat hij zegt als hij Patrick Lefevere kruist.

Hij neemt de groene trui mee naar huis en kan het zelf amper geloven. “Ik heb Peter Sagan geklopt in de strijd om het groen. Dat kunnen er niet veel zeggen”, lacht Bennett.

Kijk de volledige film vanaf vrijdag 9 oktober om 11u op wolfpack.deceuninck-quickstep.com. Enkel voor 'Wolfpack Exclusive'-leden, registratie is gratis en kan meteen voltooid worden.