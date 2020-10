Prins William belt met zangeres Shakira over ‘belangrijke milieuprijs’

De Britse prins William creëert een internationale prijs voor het milieu ter waarde van 50 miljoen Britse pond. De komende tien jaar zullen vijf prijzen van 1 miljoen pond uitgereikt worden.

‘We hebben maar tien jaar om de planeet te redden’, klinkt het op het Instagram-account van prins William en Kate Middleton, de hertog en hertogin van Cambridge.

Ze noemen het ‘de meest prestigieuze globale milieuprijzen in de geschiedenis’. De prijs is het resultaat van twee jaar werk van prins William en de koninklijke stichting van William en Kate. Het doel is om oplossingen te vinden die de planeet kunnen veranderen tegen 2030. De komende tien jaar zullen de prijzen van één miljoen pond uitgereikt worden aan vijftig oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen. De vijf doelen, ‘earthshots’, die William stelt, zijn:

De bescherming van de natuur

Schone lucht

Schone oceanen

Een afvalvrije wereld

Het klimaat redden

Een jury met daarin ronkende namen als Sir David Attenborough, Jack Ma, Shakira, Ngozi Okonjo-Iweala en prins William zelf zal de laureaten selecteren.