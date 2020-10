‘Love Island’ krijgt een twist vlak voor finale: “Iedereen zes weken lang bedrogen”

Nog vijf koppels zijn in de running om de finale van Love Island te winnen. Al moet een van hen vrijdagavond alsnog naar huis: Mattheüs en Jaimy, Eilish en Gianni, Joan en Mert, Feline en Guiliano of Remco en Imen? Net dan komen presentatoren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood binnen met een bom.

“In Love Island staat alles in het teken van de ware liefde”, zegt Holly. “Wie niet op zoek is naar liefde, heeft hier niets te zoeken.” Alleen lijkt het erop dat iemand het spel niet eerlijk gespeeld heeft, en vooral interesse heeft in de 25.000 euro die te winnen valt per koppel. Dat blijkt uit de aankondiging die Viktor Verhulst doet. “Remco, de afgelopen dagen deden nogal wat berichten de ronde op sociale media dat jij je hart al verloren zou hebben in Nederland. Kan je dat eens uitleggen aan ons?”

Remco gaat ongemakkelijk schuiven op de bank, terwijl de andere deelnemers hem verbaasd aanstaren. Tot hij uiteindelijk bevestigt. “Besef jij eigenlijk dat jij zes weken lang niet alleen je mede-Islanders, maar ook de kijkers thuis bedrogen hebt?” vraagt Verhulst zich af. Wat de gevolgen zijn van het bedrog van Remco, zal nog moeten blijken. Moet hij of het koppel naar huis? Of is het toch een ander duo?

