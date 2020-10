België is nog ver verwijderd van het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om virale hepatitis tegen 2030 te elimineren. Dat benadrukt de HCV-coaltie, een groep van twintig dokters, vrijdag. Om het doel nog te halen moeten jaarlijks 1.200 patiënten worden behandeld.

Ons land beloofde in 2016 samen met alle andere lidstaten van de Europese Unie aan de WHO om virale hepatitis te elimineren. “Vier jaar na datum zijn er in ons land onvoldoende stappen gezet richting ...