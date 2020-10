Het deed pijn toen Wout van Aert (26) zijn concurrenten bezig zag in Luik en de Brabantse Pijl, maar die korte rustperiode was nodig om nog drie keer te knallen. Al had hij het na het WK even moeilijk. “Ik had het lastig om weer te trainen. Maar het goede gevoel is terug: ik ga drie keer vol voor de zege.”