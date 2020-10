Begin dit jaar was er nog het derde seizoen van z’n programma op VTM, maar daarna werd het stil rond Nicholas Arnst. De goochelaar zag z’n nieuwe theatertournee in rook opgaan toen corona kwam opzetten. Dus besloot hij met een schone lei te beginnen. In alle eerlijkheid is de titel van z’n fonkelnieuwe show waarmee hij vanaf volgend jaar door Vlaanderen hoopt te toeren. “Ik wil nog ’s voor een publiek optreden, in plaats van voor mijn hond.”