Heel wat Hasselaren keken raar op toen ze plots een vreemd boekje in hun brievenbus vonden: UFO’s in België en Nederland. Schrijver Frederick Delaere wist van niets en uitgever Lannoo al evenmin. De ‘dader’ blijkt Hasselaar Marc Broux. “Ik dacht dat mensen in coronatijden wel tijd zouden hebben voor een goed boek.”