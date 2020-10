Lieven Scheire laat hypermoderne robothond uit

Het zal voor elke wetenschapper een droom zijn die in vervulling komt: een hightech robothond uitlaten. Dat was het toch voor Lieven Scheire toen hij Spot mocht uitlaten. Hij deelde een filmpje op Twitter waarin hij duidelijk heel enthousiast is over de nieuwe robot die hij even mocht lenen van Zora Bots, een Belgische firma gespecialiseerd in software voor robots. Zora Bots zorgde voor de software van Spot en zal ook verdeler zijn voor Europa en Afrika. De robothond was tot nu toe enkele verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar zal vanaf nu dus ook beschikbaar zijn in ons land. Wie zich zo’n robot wil aanschaffen zal wel 70.000 euro moeten neertellen voor hij de robot in huis kan halen. Morgen kan je hem alvast uittesten en besturen in Gent bij Computer Checkpoint.