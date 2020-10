Hrosovsky op één match van het EK

Maar liefst drie van de acht halve finales in de play-offs voor EURO 2020 eindigden donderdagavond op strafschoppen. Genkspeler Patrik Hrosovsky trok met Slovakije aan het langste eind tegen Ierland (0-0, 4-2) tegen Ierland. Hrosovsky trapte de tweede Slovaakse strafschop feilloos in het dak van het doel en speelt volgende maand de finale voor het EK-ticket in Noord-Ierland.