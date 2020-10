Na de uitschuiver tegen Soligorsk ging Maaseik ook tegen Amriswil met de billen bloot: 3-1. De Maaslanders missen daardoor - voor het eerste sinds 2000/01 - de groepsfase van de Champions League. Eén troost: Maaseik wordt wel opgevist in de CEV Cup.

De opdracht voor Maaseik was voor aanvang heel duidelijk: met 3-0 of 3-1 winnen. Banks moest het zonder Stahl (knie) en Verhees (kuit) stellen, waardoor Kindt in het midden weer moest depanneren naast ...