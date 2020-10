Is een naakte kabouter in een voortuin openbare zedenschennis?

Of hij die tuinkabouter in zijn voortuin niet kon weghalen of tenminste zedig kon bedekken, kreeg Louis Poels te horen van de gemeenschapswachten. De tuinkabouter van de 86-jarige man heeft ontblote borsten. Een buurvrouw had geklaagd bij de gemeente omdat ze de kabouter een ­geval van openbare zedenschennis vond. Poels weigert om zijn topless tuinkabouter weg te halen. ‘De vrouw had melding van de kabouter gemaakt op onze stadswebsite, er was dus geen officiële klacht bij de politie’, ver­duidelijkt Turnhouts burgemeester Paul Van Miert (N-VA) aan de lijn. ‘We gaan dus zeker geen politie bij de man langssturen of een GAS-boete uitdelen. Bespaar ons die preutsheid.’