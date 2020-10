Voeren buigt zich over zijn eigen toekomst. Video: TV Limburg

Voeren - Burgemeester Joris Gaens van Voeren vraagt aan de Vlaamse regering steun voor het behoud van het unieke karakter en het mooie landschap van Voeren.

Dat staat onder druk en dreigt te verdwijnen in de toekomst. Voeren is het slachtoffer van zijn eigen succes. Jaarlijks telt Voeren 170.000 overnachtingen en het aantal blijft stijgen. Er zijn ook de klimaatbedreigingen en het aantal landbouwers dat afneemt. Vlaams minister Diependaele van Onroerend Erfgoed belooft zijn steun. Er loopt een pilootproject waar de Vlaamse regering met argusogen naar kijkt en de minister was onder de indruk van de schoonheid van Voeren.