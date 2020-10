Genk -

In Genk heeft Youston het archief van de toekomst geopend. Het is een opslagplaats voor de vertrouwelijke documenten van onder andere KBC, NMBS en duizenden KMO’s. Het wordt het grootste archief van Europa, goed voor 5 miljoen opeengestapelde dozen of 1.500 kilometer aan papier. Elk document is digitaal opvraagbaar binnen het uur en fysiek leverbaar binnen de dag.