In Borgloon komt op de historische site van de stroopfabriek een volledig nieuwe woonbuurt met 150 woningen.

Volgens Burgemeester Eric Awouters slaat de vergrijzing toe in zijn gemeente en kan dit project jonge gezinnen overtuigen om in Borgloon te blijven of er net te komen wonen. Ook het stationsplein zal tegelijkertijd vernieuwd worden.