Columnist Noël Slangen over De Gemeenterapporten: “Kwaliteit heeft geen kleur”

“Het angstzweet en de klamme handjes kunnen weer even in de kast. Vandaag leest u de laatste aflevering van De Gemeenterapporten van Het Belang van Limburg. Wie goed scoort, stelt tevreden vast dat de inspanningen van het bestuur renderen. Wie slecht scoort, heeft het over ‘momentopnames’, een ‘goed gemobiliseerde oppositie’ of schermt met foutenmarges en representativiteit. Net zoals bij politieke peilingen.”