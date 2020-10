Ministerieel besluit klaart uit: dit is het verschil tussen een café en een restaurant

Het ministerieel besluit over de nieuwe coronamaatregelen die vanaf vrijdag in heel België in werking treden, is donderdag gepubliceerd in het Staatsblad. Het bevestigt dat in cafés maximaal vier mensen aan een tafel mogen zitten (tenzij van eenzelfde huishouden) en dat die om 23 uur de deuren moeten sluiten. In restaurants kunnen tafels tot tien personen en is het sluitingsuur 1 uur.