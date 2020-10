Zutendaal krijgt het beste gemeenterapport van Limburg: “Van zo’n score kon ik alleen maar dromen”

Zutendaal / Voeren / Hasselt -

Zutendaal krijgt het beste gemeenterapport in Limburg. Dat is de conclusie van Het Grootste Limburgonderzoek ooit van de Universiteit Hasselt in samenwerking met Het Belang van Limburg. “Met kleine dingen kan je het leven van je inwoners al heel wat aangenamer maken”, zegt Ann Schrijvers, burgemeester van Zutendaal.