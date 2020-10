Dries Van Noten opent eerste winkel in de VS

In Los Angeles opent vrijdag een winkel van Dries Van Noten. Dat is aangegeven op de website van de Belgische ontwerper. Het is de eerste winkel die Van Noten opent in de Verenigde Staten.

De boetiek van 790 vierkante meter op de La Cienega Boulevard is de grootste tot nu toe, meldt het modemagazine Vogue. Het gaat om de zevende zelfstandige winkel voor het modemerk, na die in Antwerpen, Parijs, Singapore, Hongkong en Shanghai. Die laatste boetiek ging pas vorige maand open. De kledij van Van Noten is ook te koop in meer dan 500 andere winkels wereldwijd.

“Het is nogal vreemd om te zeggen dat je een fysieke winkel opent in het midden van de coronacrisis”, aldus Van Noten in een Zoom-gesprek met Vogue. “Het is een opportuniteit om na te denken over hoe zo’n winkel er moet uitzien tijdens en vooral na de Covid-crisis.”

De nieuwe winkel is ook een manier om de hand te reiken naar de Van Noten-fans in Los Angeles, nadat eerder dit jaar twee winkels waar zijn kleren verkocht werden - Opening Ceremony en Barneys Beverly Hills - de deuren sloten. De winkel moet ook beantwoorden aan de nieuwe noden van klanten. Naast de mode- en accessoirecollecties van Van Noten zullen er ook tentoonstellingen, optredens, filmscreenings en workshops plaatsvinden.

Dries Van Noten behoort tot de ‘Antwerpse Zes’, een groep beroemde modeontwerpers die in de jaren 1980 afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie. Hij hielp mee België op de kaart van de mode te zetten met zijn avant-gardekledij en prints.