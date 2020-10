Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 15 jaar celstraf geëist tegen Jos Brech (57) voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998.

De grote hoeveelheid DNA op- en in de onderbroek van Nicky is het belangrijkste bewijs. Met de videoverklaring van Jos Brech dat hij Nicky dood vond en zijn kleding fatsoeneerde, is zijn grote hoeveelheid ...