Frances Lefebure lanceert wintercollectie bij Bel & Bo

Actrice en presentatrice Frances Lefebure gaat opnieuw in zee met Bel & Bo. Ze ontwierp een winterse lijn voor de Belgische winkelketen, waarvoor ze focuste op het gebruik van zachte en warme kleuren. In de bijhorende campagne staat ze zelf model.

Frances werkte naar een lijn toe die lieflijkheid uitstraalt, maar dan wel met een stoere twist voor alle vrouwen. Dat resulteerde onder meer in een lavendelkleurige cardigan, een mosgroene rok en trui als basis voor een ton sur ton look, camelkleurige basics en bijpassende mutsen. Alle stuks zijn onderling combineerbaar.

Het televisiegezicht, dat sinds begin dit jaar een koppel vormt met acteur Boris Van Severen, heeft persoonlijk trouwens een boontje voor de herfst. “Vol goesting heb ik mij in de sfeer van vallende bladeren en dampende koppen thee gesmeten”, klinkt het in een persbericht. “Dit is zo mijn seizoen! Allerminst druilerig, maar gezelligheid en samenzijn op z’n best.”

Foto: Bel & Bo

Het is niet de eerste keer dat de 32-jarige vrouw samenwerkt met het merk. Afgelopen lente lanceerde ze al een voorjaarscollectie onder de naam ‘frances by Bel&Bo’. De jongste lijn is vanaf zaterdag 10 oktober te koop in alle winkels en via de website van de keten. Prijzen vanaf 12,99 euro voor een muts.