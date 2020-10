Het gemeenterapport van piepklein Herstappe: “Wij bieden service waar niemand aan kan tippen”

Herstappe -

Alle Limburgse gemeenten bevraagd in het Limburgonderzoek? Niet helemaal. Herstappe is met zijn welgeteld 80 inwoners ook voor de statistiek een uitzondering. Bijzonder klein om er algemene uitspraken over te doen. En dus trekken we naar Herstappe voor een reportage. Hoe graag wonen ze in de kleinste gemeente van het land?