Gemeentelijke kinderopvang op woensdagnamiddag wordt uitgebreid

Naast de reguliere voor- en naschoolse dagelijkse kinderopvang, organiseert de gemeente bij Ukke Puk aan de Sint-Jansstraat in Herderen al sedert 2009 ook kinderopvang op woensdagnamiddag. Door de steeds groeiende vraag en beperkte ruimte wordt deze voortaan opgesplitst en komt er een tweede opvangplaats bij in de Vrije Bassisschool Den Dries in Bolder.

“Tot nu toe organiseerden we op woensdagnamiddag een gecentraliseerde kinderopvang in Ukke Puk in Herderen” vertelt bevoegd schepen Marina Pauly (CD&V). “Daar hadden we sedert de start elf jaar geleden ...