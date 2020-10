Katy Perry duikt op in filmpje van Jane Fonda terwijl ze melk afkolft

Katy Perry is een van de vele sterren die meedoet in een fitnessfilmpje van Jane Fonda waarmee kiezers in de VS worden opgeroepen om te gaan stemmen. Opvallend is dat de onlangs bevallen zangeres opduikt terwijl ze melk zit af te kolven.

In de VS zitten de presidentsverkiezingen eraan te komen en om iedereen aan te moedigen om te gaan stemmen, heeft Jane Fonda een nieuw fitnessfilmpje gemaakt. Daarin zijn allemaal Zoom-beelden van sterren te zien terwijl ze aan het trainen zijn. Al valt vooral het beeld van Katy Perry op. De nieuwbakken mama zit in beeld gewoon melk af te kolven met een borstpomp.

De 35-jarige zangeres deelde het compilatiefilmpje ook zelf op Instagram. “Oké dus Orlando (Bloom, acteur en vader van haar kind, nvdr.) en ik zijn het dezer dagen niet helemaal eens over wat pompen betekent. Maar bij wie durft te beweren dat melk pompen geen sport is, wil ik gerust eens een week lang de tepels met de klok mee komen draaien”, schrijft ze erbij.

Katy Perry beviel in augustus van haar eerste kindje, dochtertje Daisy, en is op sociale media ronduit eerlijk over de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Zo deelde ze eerder een foto in ondergoed na de bevalling en moest ze eerlijk toegeven dat mama zijn wel degelijk een fulltime job is.