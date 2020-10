Hoe spreek je iemand aan die de coronamaatregelen niet naleeft?

“We vragen jullie om goed voor elkaar te zorgen. Maar help elkaar ook om de maatregelen te volgen. We weten dat het niet in ons DNA zit om iemand anders te zeggen wat ze moeten doen, maar het is belangrijk dat iedereen de maatregelen volgt.” Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag bij de aankondiging van de strengere coronaregels. Maar hoe doe je dat nu best, iemand aanspreken die de maatregelen niet volgt?