“Er is kennelijk een planeet Aarde en een planeet Wouter Beke”

Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a) reageert erg kritisch op een aantal uitspraken van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in de ‘Pano’-reportage van woensdag over de mondmaskers. “Er is kennelijk planeet Aarde en planeet Beke als je de minister hoort”, aldus Anaf. Ook oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA tillen zwaar aan de uitspraken van Beke. PVDA wil de CD&V-minister volgende week interpelleren over de kwestie.