Logo’s op je benen: dit is de pantytrend van het najaar

Met polkadots, visgraatmotief of zichtbare naden. Met panty’s breng je elke winter wat leven in je garderobekast, maar dit najaar zijn het de panty’s met het monogram van Chanel die massaal in de kijker lopen. Of zo ziet het er toch uit, als je tenslotte de fashionista’s op sociale media mag geloven, die zich helemaal in hun logomania lijken te verliezen.

Twee C’s in elkaar vervlochten. Iedereen kan meteen de merknaam achter dit logo raden. En laat het nu net dit logo zijn dat op dit moment op alle sociale media furore maakt. Niet zomaar op een tas of op een paar schoenen dit keer, maar op panty’s. De bewuste panty’s van Chanel zijn in zowel wit als zwart verkrijgbaar. Lijkt dit je wel wat? Wees je er dan van bewust dat zelfs aan panty’s van dit luxemerk een behoorlijk prijskaartje hangt. Zo tel je maar liefst 360 euro neer voor één paar.

Toch niet zo’n fan van Chanel? Geen zorgen. Er zijn ook panty’s met logo’s van Fendi, Louis Vuitton, Gucci en Dior beschikbaar.