De 7.000 fans die binnen mogen in het Koning Boudewijnstadion worden getuige van een debutantenbal. Voor de Rode Duivels wordt het de eerste wedstrijd met publiek sinds de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in de EK-kwalificaties, medio november vorig jaar. Na de uitbraak van het coronavirus werd er eerst niet meer gespeeld, vervolgens achter gesloten deuren, zoals vorige maand tegen Denemarken en IJsland het geval was.