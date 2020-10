Marc Van Ranst: “Alternatieve lockdown mogelijk als cijfers binnen 12 dagen niet dalen”

Als de coronacijfers binnen de tien à twaalf dagen niet beginnen te dalen, komt er volgens viroloog Marc Van Ranst mogelijk een nieuwe lockdown aan. “Dat zal uiteraard niet dezelfde lockdown zijn als vorige keer, maar men moet begrijpen dat dit onze voorlaatste kans is”, klinkt het bij de viroloog in een reactie aan persagentschap Belga.

Tussen 28 september en 4 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.595 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, een stijging met 64 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Voor het eerst sinds mei liggen meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis.

Vanaf vrijdag gaan een aantal nieuwe maatregelen in, en die komen volgens viroloog Marc Van Ranst niks te vroeg. “Men moet beseffen dat dit onze voorlaatste kans is”, klinkt het. “Als de cijfers de komende tien à twaalf dagen niet dalen, is een alternatieve lockdown een van de opties. Dat is een piste die op tafel moet liggen.”

Van Ranst benadrukt wel dat het om een ander soort lockdown zal gaan dan in het voorjaar. Premier Alexander De Croo (Open VLD) garandeerde bij zijn aanstelling al dat ons land geen soortgelijke lockdown meer zou afkondigen. “De scholen moeten sowieso openblijven”, aldus Van Ranst. “Maar toch moeten mensen beseffen dat het vijf voor twaalf is. Laat ons vanaf morgen de nieuwe, stevige maatregelen allemaal goed opvolgen.”