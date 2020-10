Dakloos meisje krijgt eindelijk een job en haar reactie is goud waard

Er zijn veel redenen om een vreugdedansje te doen: de lotto winnen, het perfecte paar sokken vinden of de ideale job krijgen. Dat laatste was het geval voor de 21-jarige Kallayah Jones. De job was het alles wat ze op dat moment nodig had én meer. Ze was één van de velen die hun job kwijt raakte tijdens de coronacrisis en verloor daarbovenop ook nog eens het dak boven haar hoofd. Maanden zocht ze vruchteloos naar een job, telkens zonder resultaat. Tot ze aanklopte bij Dakada Spencer. Het geluk staat dit keer wel aan haar kant: Spencer neemt haar aan en Jones kan haar geluk niet op. Op de parking viert ze alvast stiekem haar eigen feestje, wat ze niet doorhad, is dat de bewakingscamera haar enthousiaste reactie heeft kunnen vastleggen.