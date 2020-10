‘De Container Cup voor studenten’ krijgt compleet Limburgs podium

Hasselt -

Ward Lemmelijn heeft ‘De Container Cup’ voor studenten op zijn naam geschreven. De PXL-student en beloftenwereldkampioen indoorroeien stak met kop en schouders boven de tegenstand uit. De Limburgse studenten domineerden trouwens, want de top-drie in de Cup studeert in Hasselt. Geregeld deden de studenten het beter dan de professionele topsporters.