In de gevangenis van Nijvel hebben acht gedetineerden positief getest op het coronavirus. Dat meldt het gevangeniswezen donderdag. De gevangenis wordt in lockdown geplaatst.

De acht gedetineerden werden in isolatie geplaatst in de gevangenis van Nijvel. De gevangenen en de personeelsleden die met hen in contact kwamen, zullen ook nog worden getest.

Het regime in de gevangenis ...