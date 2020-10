Nieuwe tractor voor vzw Toerisme

Lanaken - De gemeenteraad keurde onlangs twee belangrijke toelagen goed voor de vzw Toerisme. Enerzijds werd een bedrag uitgetrokken voor de upgrading van het kabouterpad en anderzijds ontvangt de vereniging een subsidie voor de aankoop van een tractor die zijn afgedankte voorganger moet vervangen.

Het kabouterpad bij de Kinderboerderij in het domein Pietersheim is een belangrijke attractie voor jong en oud(-er). Zeker sinds de recente vernieuwing - die gesubsidieerd werd met overheidsgeld - kent het pad heel wat bijval. Ook de coronacrisis speelt daarin een rol uiteraard. Om de upgrading van het pad te kunnen betalen ontvangt de vzw Toerisme van de gemeente thans een werkingstoelage van ruim 17.600 euro.

“We kochten zopas ook een nieuwe tractor aan, of beter: een nieuwe tweedehands tractor” vertelt Katrijn Vrancken, diensthoofd Toerisme en Pietersheim. “De oude tractor was totaal versleten en onze medewerkers hebben heel wat werk aan het onderhoud van de vele gemeentelijke weilanden en bossen in en rond Pietersheim. De aankoop is dus zeker verantwoord.” Voor deze vervanging ontvangt de vzw Toerisme van de gemeente een investeringstoelage van bijna 19.400 euro.

“Dit jaar nog gaan we ook een nieuwe elektrische wagen kopen voor zowat 21.000 euro en volgend jaar staat een grondige energetische aanpassing van het vakantiehuis gepland. Ook dat is absoluut nodig” besluit het diensthoofd.