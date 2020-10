Dochter van Kate Moss maakt haar debuut op de catwalk

Lila Grace, de achttienjarige dochter van Kate Moss is in de voetsporen van haar beroemde mama getreden. Letterlijk, want ze zette haar eerste stapjes op de catwalk. Dat deed ze niet voor het minste merk: luxelabel Miu Miu pakte uit met de tiener.

Het jonge model maakte dinsdagavond haar catwalkdebuut voor het Italiaanse merk, dat de nieuwste lentecollectie toonde op de slotdag van de modeweek in Parijs. Lila Grace werkt al enkele jaren in de modebranche en dook eerder op in campagnes, maar de catwalk was voor haar nog onbekend terrein. Tot nu. Leuk weetje: Kate Moss was zelf ook achttien jaar toen ze haar debuut maakte op de catwalk voor Dolce & Gabbana in 1992.

Foto: Catwalkpictures

Lila Grace, die vorige week pas achttien werd, mocht de show van Miu Miu openen én sluiten. Tussenin deed ze nog een loopje. Als eerst outfit droeg ze een versierde haltertop en minirok met seventies allures. Daarna volgden nog een blauw babydolletje en een oversized blazer in combinatie met een doorgestikte rok.

Kate Moss beviel op 29 september 2020 van haar enige kind. Dazed & Confused-redacteur Jefferson Hack is haar vader.

Foto: Catwalkpictures