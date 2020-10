Aankomst van alle deelnemers aan Dwars door Hasselt 2020

Hasselt - Ook tijdens deze speciale editie van Dwars door Hasselt is uw krant aanwezig aan start en aankomst. Volg hier zondag live de aankomst van alle deelnemers of herbekijk de beelden rustig achteraf.

Ondanks alle corona-obstakels is er dit jaar toch een editie van Dwars door Hasselt. Dit jaar worden er twee afstanden van respectievelijk 5 en 10 km gelopen. Tussen 10u en 14u vertrekken er om het kwartier 200 lopers aan hun wedstrijd. De camera van Het Belang van Limburg wordt tot 15u30 opgesteld aan de aankomst aan Quartier Bleu om de aankomst van iedere deelnemer live te streamen via hbvl.be en de Facebookpagina van Het Belang van Limburg. Dus bij deze een oproep om nog even je haar in de plooi te leggen, je sponsorlogo glad te strijken en een laatste ultieme inspanning te doen om met een grote smile naar het thuisfront te zwaaien.