Een 33-jarige man uit Beringen is donderdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel en 8.000 euro boete, omdat hij ruim 100 gram harddrugs in de Hasseltse gevangenis wilde binnensmokkelen.

Hij had 100 gram speed en 2,9 gram cannabis in condooms en gripzakjes gestoken en vervolgens anaal ingebracht. Hij had uitgaanspermissie gekregen en keerde op 3 juli met de ingebrachte bolletjes drugs ...