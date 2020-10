Deze chocolademelk maakt je deze herfst helemaal warm

Miezerig herfstweer kan de zin in een kom warme chocolademelk flink aanwakkeren. Goed nieuws voor de fans: een heerlijke variant van het winterse drankje maakt furore op TikTok en co. Maak kennis met whipped hot chocolate.

Het recept voor opgeklopte warme chocolademelk kan lichtjes verschillen, afhankelijk van de TikTok-video die je bekijkt. Maar met vier basisingrediënten, kan het bijna niet mislukken: cacaomix, zware room, suiker en melk. Let wel: zware room - heavy cream - is een typisch Amerikaans product. Het gaat om room met een hoog vetpercentage (minstens 36 procent). Slagroom, die je zelf nog moet opkloppen, komt het meest in de buurt van dit product.

Om de chocolademelk te maken, giet je de cacaomix in een mengkom samen met de room en de suiker. Mix of klop op tot een stevig mengsel. Warm nu een kop melk op en giet in een kopje naar keuze. Voeg er het cacaomengsel aan toe, roer even door en klaar.

Sommige mensen verwerken ook siroop (ahorn of chocolade) en kaneel in hun recept. Anderen maken van het mengsel zelf een siroop om vlot door warme melk te roeren. Garneren kan met marshmallows, of met andere garneringen helemaal afstemmen op je winterse wensen. Wil je deze chocolademelk koud drinken? Dat kan. Vergeet geen ijsblokjes in je melk voor extra frisheid.