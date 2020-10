Sluiting Brusselse cafés in Staatsblad gepubliceerd: “Te onduidelijk welke zaken precies moeten sluiten”

De noodmaatregelen tegen het coronavirus in het Brussels gewest, zoals de gedwongen sluiting van onder meer cafés, koffie- en theehuizen, feestzalen en cafetaria’s, zijn donderdag zoals verwacht gepubliceerd in het Staatsblad. Ondernemersorganisatie NSZ vindt de definities van welke zaken precies moeten sluiten, nog te onduidelijk.

De maatregelen, die momenteel gelden tot en met 9 november, zijn bekend. De voornaamste is dat sinds vandaag/donderdag “alle drankgelegenheden, met uitzondering van restaurants”, gesloten zijn.

Het besluit verduidelijkt wat er onder drankgelegenheid wordt verstaan. “Plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al is deze activiteit slechts bijkomstig. Hiermee worden meer bepaald bedoeld cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse.” Restaurants zijn dan weer plaatsen “toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden”, en waar de nodige coronamaatregelen zijn getroffen.

LEES OOK. Brusselse cafébazen krijgen 2.000 euro omdat ze hun zaak moeten sluiten

Die definities kunnen het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) alvast niet overtuigen. “Te onduidelijk”, klinkt het. “Wat wordt er verstaan onder in hoofdfunctie? Wat bijvoorbeeld met eetcafés en bistro’s, die eten en drank serveren? Het is voor hen helemaal niet duidelijk of ze nu mogen openblijven of verplicht moeten sluiten, terwijl de sluiting van de cafés in Brussel wel al van kracht is.”

Feestzalen en boekhandels

De publicatie in het Staatsblad bevestigt voorts dat feestactiviteiten met een privékarakter in feestzalen en polyvalente zalen verboden zijn, en dat je in het hele gewest geen alcohol mag drinken in de openbare ruimte. Je mag ook niet eten of drinken op markten “en elke andere plaats waar meerdere handelszaken in de buitenlucht zijn samengebracht”.

Het besluit bevestigt ook dat “boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, ook al is dit een nevenactiviteit”, om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Daaronder vallen bijvoorbeeld de nachtwinkels.

Bij sportcompetities indoor mag geen publiek toegelaten worden. Een uitzondering is er voor kinderen van 12 jaar en jonger. “Die mogen begeleid worden door hoogstens één volwassene.”

Om de noodmaatregelen te verantwoorden, wordt er gewezen op het hoge aantal besmettingen (met bijvoorbeeld een incidentie van 502,4 besmettingen per 100.000 inwoners op twee weken tijd in het Brussels gewest), en op de toenemende druk op de ziekenhuizen. “Het gewest wil de weerslag op de verschillende economische sectoren beperken door te voorkomen dat men in een situatie komt waarin een volledige lockdown onvermijdelijk wordt”, klinkt het nog.

LEES OOK. Op bezoek in Molenbeek, waar ze een nieuw soort rood voor op de kaart moeten zetten