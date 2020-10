Test Aankoop: Kwaliteit e-steps in België laat te wensen over

Heel wat e-steps die in ons land verkocht worden zijn onveilig en onbetrouwbaar. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Test Aankoop. “De kans dat je met een miskoop naar huis gaat is groot, veel modellen kan je omschrijven als rommel”, klinkt het. De consumentenorganisatie dringt aan op strenge controles.

De e-step is de laatste jaren niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze is ideaal voor het woon-werkverkeer in de stad, naar het station of voor een simpel tochtje door de straten. Consumentenorganisatie ...