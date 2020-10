Voor het eerst sinds mei 1.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Tussen 28 september en 4 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.595 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt donderdag uit het dagelijks coronarapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 64 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Voor het eerst sinds mei liggen meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis.

Het totale aantal mensen dat in ons land positief testte bedraagt nu 137.868. Vooral in de Waalse provincies is er een sterkte stijging, met Waals-Brabant (+124 procent) op kop. Ook in Luxemburg (+114 procent), Namen (+111 procent), in Henegouwen (+92 procent), Luik (+87 procent) zijn de stijgingen groter dan in de andere provincies.

Volgende in het rijtje is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+66 procent), gevolgd door West-Vlaanderen (+63 procent), Vlaams-Brabant (+59 procent) en Oost-Vlaanderen (+51 procent). In Antwerpen, waar in de zomer nog zeer strenge maatregelen werden ingevoerd om de opmars van het virus in te dijken, was er nog een stijging met 10 procent. In Limburg was er een stijging met 18 procent.

Molenbeek kleurt donkerrood

In Brussel kleurt vooral Sint-Jans-Molenbeek donkerrood. De gemeente van burgemeester Moureaux (PS) telt nu 867 besmettingen per 100.000 inwoners.

Zo’n 10.108 personen zijn in België nu al aan Covid-19 bezweken. Tussen 28 september en 4 oktober stierven dagelijks gemiddeld 11,7 mensen aan het virus (+110 procent). Van de 82 overlijdens die in die periode werden geregistreerd, waren er 31 in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 23 in Brussel.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 90,7 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers worden 1.050 ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 201 intensieve zorgen nodig hebben. Het is de eerste keer sinds 27 mei dat er weer duizend coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Toen lagen eveneens 1.050 mensen in het ziekenhuis.

Daarmee neemt de druk op de ziekenhuizen weer toe, maar voorlopig zijn er nergens erg grote problemen.