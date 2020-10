Waarom Kate Middleton weigerde om Kerstmis te vieren bij de Queen

Kate Middleton wilde vroeger geen Kerstmis gaan vieren in het gezelschap van de Britse koningin. Ze had niets tegen de vrouw in kwestie, maar wilde op die manier prins William stimuleren om een huwelijksaanzoek te doen. Dat blijkt uit een nieuw boek dat later deze maand verschijnt.

De hertogin van Cambridge weigerde naar verluidt de allereerste uitnodiging van de koningin om Kerstmis te vieren met de koninklijke familie in Sandringham. De afwijzing dateert uit 2006, toen Kate Middleton jaar was. Dat stelt het nieuwe boek ‘Battle of Brothers’, waarin historicus Robert Lacey schrijft over de Britse royals en in het bijzonder de relatie tussen de hertogen prinsen William en Harry.

Kate Middleton zou volgens de auteur, die meewerkte aan de ‘The Crown’-reeks, “alleen op kerstdag naar Sandringham zou gaan als ze verloofd was én een ring had om dat te bewijzen”. Prins William en Kate Middleton ontmoetten elkaar in 2001, toen ze allebei studeerden aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland. Nadat ze in 2002 samenwoonden met enkele vrienden, maakte het paar hun eerste openbare verschijning samen in 200. Ze waren aanwezig op het huwelijksfeest van Laura Parker-Bowles, de dochter van Camilla.

In 2010 kondigde het koppel hun verloving aan. De toekomstige hertogin kon pronken met een ovalen, saffieren verlovingsring die ooit toebehoorde aan prinses Diana. De hertogin van Cambridge ging voor het eerst Kerstmis vieren in Sandringham in 2011, acht maanden na haar huwelijk met de prins en zes jaar na de eerste uitnodiging.