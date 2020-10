Mariejo begeleidt cursisten tijdens workshop klei

Leopoldsburg -

Ook de creatieve duizendpoot Mariejo Drees die tegelijk ook groepen gidst belandde de voorbije maanden in een soort vacuüm en startte daarom in haar pop-up atelier langs de Koningsstraat een workshop klei aan te bieden. “Met maximum 4 deelnemers en ik voorzag 3 sessies van telkens 4 uur. Het is de bedoeling dat de deelnemers na een sessie naar huis kunnen met hun eigen kleibeeld. Hiervoor mogen ze een model uit mijn eigen collectie gebruiken op aan de hand van een foto een beeld creëren. Vanaf oktober loopt de workshop verder in de ateliers van het CC met sessies voor kinderen en volwassenen”, weet Mariejo SB