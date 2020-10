Het aantal personenwagens in Vlaanderen blijft jaar na jaar stijgen. De afgelopen 13 jaar steeg het aantal met 20 procent. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van Statistiek Vlaanderen. Opvallend is dat 6 op de 10 nieuwe wagens rijden op benzine.

In 2019 waren er 3.569.202 personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan in 2006, toen er 2.963.916 wagens waren ingeschreven.

Ruim 1,8 miljoen wagens reden in 2019 ...