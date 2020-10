LA Lakers willen titel veroveren in speciaal shirt ter ere van Kobe Bryant

Ter ere van de verongelukte basketbalster Kobe Bryant zullen de Los Angeles Lakers vrijdag de vijfde en mogelijk beslissende wedstrijd in de NBA-finale tegen Miami Heat in een speciaal ‘Black Mamba’-shirt spelen. Dat melden Amerikaanse media.

Het zwarte shirt met daarop Bryants bijnaam ‘Black Mamba’ werd door Nike in samenwerking met Kobe Bryant ontworpen. De voormalige sterspeler kwam in januari van dit jaar samen met acht andere mensen, onder wie zijn dochter Gianna, om het leven bij een helikoptercrash.

De LA Lakers zijn nog één zege verwijderd van de NBA-titel. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het speciale shirt enkel in het tweede en het zevende duel van de finale te dragen. LeBron James en co. rekenen echter ook vrijdag op de geluksbrenger om de LA Lakers een 17e NBA-titel te schenken, de eerste sinds 2010. De Lakers wonnen de vier wedstrijden die ze in het ‘Black Mamba’-shirt hebben gespeeld.