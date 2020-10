De Vivaldi-coalitie begint nog deze legislatuur met de bouw van twee centra om mensen zonder verblijfsrecht op te sluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting. Dat schrijft De Tijd.

Tussen de coalitiepartners is een akkoord afgeklopt over een gesloten centrum in Zandvliet bij Antwerpen (200 plaatsen) en Jumet bij Charleroi (144).

De gesloten centra liggen bijzonder gevoelig bij de ...