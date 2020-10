Dimitri Vegas duikt op in nieuwe ‘Jurassic world’: “Een droom die uitkomt”

Dimitri Vegas heeft een klein rolletje te pakken in de kaskraker Jurassic world: dominion. Foto: DBA

Zoals de meeste blockbusters wordt ook Jurassic world: dominion uitgesteld. Het sluitstuk van de Jurassic world-trilogie, waarin hoofdrolspelers Chris Pratt en Bryce Dallas Howard versterking krijgen van de acteurs uit het originele Jurassic park, zou normaal in juni volgend jaar in de zalen verschijnen. Dat is nu juni 2022 geworden.

Maar als het zover is, kunnen we niet enkel uitkijken naar de terugkeer van Jeff Goldblum, Sam Neill en Laura Dern. Ook Dimitri Vegas (38) zal opduiken in een klein rolletje. Dat verklapte de dj zelf op Instagram. “Een droom die uitkomt”, schrijft hij. “Ik ben vereerd dat ik een klein deeltje mag uitmaken van wat mijn kindertijd zo geweldig maakte.”