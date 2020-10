TUI schrapt alle vluchten naar Tenerife

Tenerife is erg populair in de herfst en winter Foto: © Atmán Victor

Het gaat van kwaad naar erger in de reissector. TUI schrapt nu alle vluchten naar het voor Vlamingen erg populaire Tenerife. Het eiland kleurt rood op de kaart van Buitenlandse Zaken. De 3.000 landgenoten die er momenteel verblijven, zullen allemaal thuis geraken.

Voor de herfst en winter is Tenerife een van de topbestemmingen. Maar ook die valt nu dus, voorlopig, weg. Een nieuwe klap voor de al zo geplaagde reissector.

“Er is ter plaatse nochtans weinig te merken”, zeggen reizigers ter plaatse aan Het Laatste Nieuws.

“Nu verblijven er 3.000 Belgen met een pakketreis. We bekijken hoe we ze terug naar België halen”, zegt woordvoerster Sarah Saucin. Wie nog niet vertrokken is, kan omboeken of zijn geld terugvragen.

Of er nog op Lanzarote wordt gevlogen, het tweede populairste Canarische eiland, wordt bekeken.