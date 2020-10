De man die de Canadezen stoofvlees leerde eten

Zijn liefde voor de keuken en Larry brachten Bart Desiron naar Toronto. Wat begon achter de friteuse van frituur Chanry, onder het goedkeurend oog van Dana Winner, is nu uitgemond in een keukencarrière met 145 werknemers onder zich. Bart runt de keuken van de Summerhill Market waar ze liefst 875 verschillende gerechten bereiden. “Ik heb hier balletjes in tomatensaus, witloof met ham en stoofvlees of Belgian beef stew geïntroduceerd. Zeker dat laatste verkoopt hier verrassend goed.”