Vanavond sluiten Gert Verhulst (52) en James Cooke (35) het achtste seizoen van Gert late night in schoonheid af, met hun 200ste aflevering. Dat doet het duo met een terugblik. En misschien komt er nog een verrassing uit onverwachte hoek. “Al zal koning Filip niet toehappen, denken we. En Trump moet ook nog even thuisblijven, zeker?”