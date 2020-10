De combinatie Tour-Giro zou best te doen zijn, zei Thomas De Gendt in deze krant. En één dag later voegde hij al de daad bij het woord. Alleen werd hij niet beloond voor zijn inspanningen. “Ik niet winnen, dan die Rubio ook niet”, zei de renner van Lotto-Soudal na afloop. Dus won de Italiaan Filippo Ganna zijn tweede etappe, Almeida blijft leider.