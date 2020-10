Maaseik heeft woensdag zijn eerste wedstrijd in de eerste voorronde van de Champions League volley voor mannenteams verloren. De Limburgers gingen in vijf sets ten onder tegen het Wit-Russische Soligorsk: 23-25, 25-18, 23-25, 26-24 en 16-14.

Maaseik is deze editie niet rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League geplaatst en moet zijn ticket via de voorrondes zien af te dwingen. De Limburgers ontmoeten in de eerste voorronde het ...